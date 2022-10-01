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Пропавшую в Тобольске девочку нашли живой

Происшествия, 21:50 14 октября 2022

vk.com/poisksova | Фото: vk.com/poisksova

Тамару Скрипач 2010 года рождения, пропавшую в Тобольске 13 октября, нашли живой.

Ее искали полицейские и поисковики. Девочка ушла из дома и не вернулась, сутки о ней ничего не было известно.

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