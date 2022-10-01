Пропавшую в Тобольске девочку нашли живой

© 2001-2022 Информационное агентство "Тюменская линия"
При использовании материалов ссылка обязательна.
Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.
Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail t-l@obl72.ru, тел. (3452) 49-00-05
Свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: ГАУ ТО "ТРИА "ТюменьМедиа"
👁 версия для людей с ограниченными возможностями
-