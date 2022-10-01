Пропавшую в Тобольске девочку нашли живой

| Фото: vk.com/poisksova | Фото: vk.com/poisksova

Тамару Скрипач 2010 года рождения, пропавшую в Тобольске 13 октября, нашли живой.

Ее искали полицейские и поисковики. Девочка ушла из дома и не вернулась, сутки о ней ничего не было известно.