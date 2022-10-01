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Полиция и поисковый отряд ищут пропавшую в Тобольске девочку

Происшествия, 18:24 14 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тамару Скрипач 2010 года рождения ищут полицейские и поисковики в Тобольске. Она ушла из дома 13 октября, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщает отряд "Белая сова - Тюмень".

В ориентировке указано, что девочка была одета в синее платье, черный кардиган и красное пальто. У Тамары длинные темно-русые волосы, карие глаза, рост 160 см, среднее телосложение.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Тамары Скрипач, просят позвонить по телефонам: 8 (3456) 25-23-70 - МО МВД России "Тобольский"; 8-932-32-39-911 - волонтеры "Белая Сова – Тюмень".

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