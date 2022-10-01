  • 15 октября 202215.10.2022суббота
  • USD63,0558
    EUR62,4695
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени определили лучших водителей пожарных автомобилей

Общество, 16:44 15 октября 2022

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Лучшим тюменским водителем пожарной машины стал сотрудник 14-ой пожарно-спасательной части города Алексей Королев. На соревнованиях водители-огнеборцы демонстрировали профессиональный уровень в скоростном маневрировании.

Условия "пожарных гонок" максимально соответствовали реальным ситуациям, с которыми водители спецтехники сталкиваются на дорогах и дворовых территориях во время следования к месту вызова.

Как сообщает МЧС по Тюменской области, второе место занял Андрей Луцик, представляющий специализированную пожарно-спасательную часть Тюмени, бронзу завоевал Станислав Шнитько - водитель 15-ой пожарно-спасательной части.

Награды призерам вручил заместитель начальника Тюменского пожарно-спасательного гарнизона подполковник внутренней службы Евгений Теряев.

Он напомнил, что от профессиональных навыков водителей экстренной службы зависит, как скоро пожарные или спасатели прибудут на место вызова и смогут оказать необходимую помощь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 15.10.202216 октября - события дня
17:39 15.10.2022Отремонтирован самый большой двор Ленинского округа Тюмени
17:03 15.10.2022Проект "Точка опоры" помогает тюменским родителям в вопросах воспитания детей
16:44 15.10.2022В Тюмени определили лучших водителей пожарных автомобилей