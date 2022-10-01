В Тюмени определили лучших водителей пожарных автомобилей

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Лучшим тюменским водителем пожарной машины стал сотрудник 14-ой пожарно-спасательной части города Алексей Королев. На соревнованиях водители-огнеборцы демонстрировали профессиональный уровень в скоростном маневрировании.

Условия "пожарных гонок" максимально соответствовали реальным ситуациям, с которыми водители спецтехники сталкиваются на дорогах и дворовых территориях во время следования к месту вызова.

Как сообщает МЧС по Тюменской области, второе место занял Андрей Луцик, представляющий специализированную пожарно-спасательную часть Тюмени, бронзу завоевал Станислав Шнитько - водитель 15-ой пожарно-спасательной части.

Награды призерам вручил заместитель начальника Тюменского пожарно-спасательного гарнизона подполковник внутренней службы Евгений Теряев.

Он напомнил, что от профессиональных навыков водителей экстренной службы зависит, как скоро пожарные или спасатели прибудут на место вызова и смогут оказать необходимую помощь.