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Научные лекции и театр объединят на сцене "Космоса"

Общество, 10:48 16 октября 2022

группа "Космос | Молодежный театральный центр" ВКонтакте | Фото: группа "Космос | Молодежный театральный центр" ВКонтакте

Лаборатория социологических исследований "Театр + наука" пройдет в МТЦ "Космос" в Тюмени с 17 по 21 октября. Это совместный проект молодежного театрального центра и Антропошколы ТюмГУ.

17 октября преподаватели вуза прочтут лекции на темы: "Место памяти и память места", "Невидимое видимое", "Возраст и пирамида Маслоу", "Воспоминания российских немцев о депортации". В свою очередь режиссеры поработают над художественной формой по теме каждой лекции. Затем участники поделятся на группы и будут создавать перфолекции — события, объединяющие лекцию и перформанс. Итоговый показ запланирован на 21 октября.

Для участия требуется регистрация, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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# театры , ТюмГУ

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