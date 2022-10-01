Тюменская область подписала дорожную карту сотрудничества с президентской платформой

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Дорожную карту Тюменской области и президентской платформы "Россия – страна возможностей" подписали в Школе перспективных исследований 18 октября. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

"Единый региональный центр компетенций будет работать со всеми вузами Тюменской области, а впоследствии, и со школами. Студенты получат цифровое портфолио, доступ к стажировкам и вакансиям в местных компаниях, а работодателям будет доступна база данных о студентах и выпускниках", рассказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Участниками мероприятий на базе платформы за все время стали более 150 000 жителей области. В число финалистов различных конкурсов, проектов и олимпиад вошли свыше 1500 тюменцев, победителями стали более 700.

"Помимо органов исполнительной власти, в этой работе очень значимо участие деловых кругов региона, и я благодарю наше предпринимательское сообщество за помощь в разработке дорожной карты", - добавил замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер.