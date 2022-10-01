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12 арт-объектов представили тюменские художники на выставке в Омске

Общество, 12:05 19 октября 2022

пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

12 арт-объектов представила тюменская группа "Все свои" совместно с "Конторой пароходства" на открытии выставки "Волокна информации 2.0" в Омске. В городском музее "Искусство Омска" увидеть экспозиции можно до 20 ноября, сообщает пресс-служба мультицентра.

"Выездные выставки — это полезный опыт для всех. Мы экспериментируем, делимся своими идеями, знакомимся с новой аудиторией и другими выставочными пространствами, а еще продвигаем местных авторов", - рассказала руководитель учреждения Юлия Саначина.

На выставке представлены видеоарт, инсталляции, панно, малые скульптурные формы и реди-мейд. Также посетителей ждут экскурсии от кураторов, лекции и открытые дискуссии. Это двухсоставная работа, которая соединила две выставки — "Волокна информации" и "Утопия для синтезатора в теплых тонах". Оба проекта можно было увидеть в "Конторе пароходства" в 2020 и 2021 годах.

Добавим, в "Конторе пароходства" до 28 октября проходит выставка "Киця". Она работает каждый день с 11 часов до 21 часа.

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# выставка , Контора пароходства

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