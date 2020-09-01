Проект "Волокна информации" представят в "Конторе пароходства" в Тюмени

| Фото: из сообщества мультицентра "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества мультицентра "Контора пароходства" во ВКонтакте

Выставочный проект "Волокна информации" презентуют в мультицентре "Контора пароходства" на Масловском взвозе в Тюмени 3 октября, сообщают организаторы.

Проект приготовили участники арт-группы "Все свои" Артем Долгих и Марина Малюгина. "Волокна информации" — творческая коллаборация, где с помощью современных арт-практик художники стремятся показать повсеместное проникновение в нашу жизнь технологий слежения, систем коммуникаций и потоков информационных данных.

"В этой серии арт-объектов авторы обращают внимание на физическую составляющую информации: ее артерии и вены, давая зрителю пространство для размышления над содержанием и наполнением того, что мы каждый день слышим и видим", — рассказали организаторы.