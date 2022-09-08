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Персональная выставка тюменской художницы Алены Козиол откроется в "Конторе пароходства"

Общество, 08:53 08 сентября 2022

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Персональная выставка Алены Козиол "Киця" откроется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 9 сентября в 19 часов, сообщают организаторы.

"Почему я здесь? Зачем? И что есть у меня? Чтобы ответить на эти вопросы и осмыслить сибирскую идентичность, художница обратилась к корням, детским воспоминаниям, мифологии и культурным кодам", — рассказали в "Конторе пароходства".

Экскурсию по выставке проведут художница Алена Козиол и куратор выставочного пространства "Конторы" Александра Жернова.

В день открытия вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

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# выставка , Контора пароходства

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