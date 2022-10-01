Цифровой двойник создадут для Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Разработки в сфере видеонаблюдения представил ведущий цифровой провайдер страны "Ростелеком" на XV Тюменском цифровом форуме "Инфотех — 2022", который проходит в технопарке в Тюмени 20 октября. Речь идет о детекторе обнаружения оружия, беспилотных летеальных аппаратах и цифровом двойнике города.

В 2022 году провайдер представляет три направления.

Как рассказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский, первое — развитие существующей платформы компании "Нетрис". "Это отработанные модули, которые позволяют в первую очередь решать проблемы с проносом оружия. Ситуация серьезная. Наши инженеры проработали систему, которая оповещает охрану на объекте о приближении человека с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Она оповещает полицию, перекрывает вход на территорию", — сказал он.

Данный модуль позволяет обнаруживать огнестрельное оружие и со спины, когда оно частично видно, и с лицевой стороны.

Еще одна технология связана с видеодетектированием беспилотных летательных аппаратов. Разработка позволяет обнаруживать локализацию беспилотных летательных аппаратов в радиусе до 200 метров. Меры противодействия зависят от того, какой объект попал в поле зрения камеры. Сейчас эта полностью российская разработка готовится к промышленному запуску.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Следующая разработка — система "Цифровой двойник" позволяет провести цифровую инвентаризацию различных коммунальных систем города. Она помогает коммунальным службам представить, что находится в их введении. Второй результат, который дает эта система, — возможность дальнейшего внедрения системы диспетчеризации по каждому из этих типов объектов. "Эффект для коммунальных служб очень серьезный. Они заметно быстрее локализуют точки потенциальных аварий, имеют возможность создавать заявки для диспетчера , чтобы более оперативно на них реагировать. Это все приводит к увеличению комфорта жителей. Муниципалитеты, используя продукт, смогут с большей вероятностью получать региональные или федеральные субсидии по всем программам по привлечению финансирования для модернизации коммунальной инфраструктуры", — поделился руководитель проектов Московского центра компетенций Дмитрий Немировский.

Стенд "Ростелекома" можно увидеть в выставочном зале "Атриум" на первом этаже.

Напомним, XV Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "Инфотех — 2022" стартовали 19 октября. В выставке, размещенной на двух этажах здания, участвуют не менее 40 экспонентов. Единый центр оперативного реагирования впервые представляет виртуальнього помощника, который может дать горожанам актуальную информацию об отключении горячей воды или света. Компания "Сбер" показала сразу две разработки, связанные с медициной, — это "Цифровой ФАП", представляющий чемодан со всем необходимым фельшдеру, и "Умный тонометр", позволяющий пациенту получать рекомендации врача дистанционно.

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Инна Пахомова