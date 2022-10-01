Программное обеспечение для нишевых отраслей разрабатывает тюменская компания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть нишевых программных решений разработала тюменская фирма "Анлим-софт". ПО предназначено для специализированных отраслей, которыми не занимаются крупные компании, но которым тоже необходима автоматизация процессов. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил основатель группы компании "Анлим" Максим Овсяннников.

"Есть глобальные вещи — управление производством, бухгалтерия, а есть специализированные, более закрытые. Один из примеров прошлого года - Арбитражный суд Западносибирского федерального округа. Это первый суд в России, который был автоматизирован благодаря обеспечению, разработанному нами", - рассказал Максим Овсяннников.

По его оценке, сейчас спрос на отечественного программное обеспечение увеличился в 22 раза.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Потребностей возникло больше, многие западные игроки ушли. Стали задумываться, чем мы из этого пользовались, каким именно функционалом. Из требований к нему и вырастает техническое задание к тому, что необходимо. И это не один в один продукт, что был раньше. Делается именно то, что нужно, потребитель прекращает платить за функционал, которым не пользуется", — отметил эксперт.

Вера Коршунова