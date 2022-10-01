Глава Минцифры: в ближайшие три-пять лет полностью закроется потребность в отечественном софте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В ближайшие три-пять лет будет полностью закрыта потребность в отечественном софте. Об этом сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев на форуме "Инфотех" в Тюмени 19 октября.

"В современном мире невозможно быть конкурентоспособных и полностью технологически независимым от других государств. Но при этом понятно, что есть критические технологии и ниши, в которых точно должна быть возможность опираться на собственные решения и технологии. Если раньше мы искали факторы, как стимулировать заказчиков покупать российские решения, то сейчас из-за ухода иностранных вендоров российский бизнес развернулся к отечественным разработчикам. Все, что российское и конкурентоспособное пользуется спросом", - подчеркнул он.

С июня Минцифры в рамках отраслевых треков в 33 центрах компетенций, охватывающих основные сферы экономики, включая крупных заказчиков, проанализирована потребность в замещении.

"Около 400 категорий решений, которые нужны российским компаниям. Из них есть отечественные аналоги среднего и высокого уровня зрелости по 80 процентам. В целом по софту ситуация очень неплохая. И дальше будет предоставляться господдержка, чтобы эти 20 процентов отсутствующих решений восполнить", - сказал министр.

Механизм поддержки сформирован. Подразумевается, что заказчики подают заявки на гранты. За разработчиком сохранится право на продукт, а заказчик внедрит решение в течение 3-5 лет. Приоритетные проекты уже отобраны, работа начнется в январе 2023 года.

"По оборудованию, программно-аппартным комплексам ситуация сложнее. Радиоэлектроника, микроэлектроника - здесь отрыв от зарубежных проектов больше. Правительство утвердило программу по развитию производства микроэлектроники. По критическим компонентам мы понимаем, что комплектующие продолжают в Россию завозиться. Производство серверов не остановлено. Критическая зависимость есть в оборудовании базовых станций. Приняты меры, что бы в течение двух-трёх лет потребность была решена", - сообщил Максут Шадаев.

Также глава Минцфры напомнил, что планируется сформировать типовые решения - набор централизованных платформ в здравоохранении, образовании, госуслугах. До конца ноября с регионами согласуют, какие из них станут пилотными площадками по внедрению федеральных решений.

Оксана Корнеенкова