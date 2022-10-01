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Цифровую экосистему по управлению городами от тюменских разработчиков используют в 40 регионах России

Экономика, 15:35 19 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цифровую экосистему Geometa от компании – резидента Тюменского технопарка Gems development представили на форуме "Инфотех - 2022" в Тюмени 19 октября.

Продукт, направленный на автоматизацию процессов в сферах градостроительства, архитектуры и работы органов власти, используется в 40 субъектах РФ, рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель компании Андрей Левченко.

"Со стороны импортозамещения — это полностью наш продукт. Я бы даже не сказал, что это импортозамещающий продукт, мы работаем в собственной нише — автоматизация госорганов. Ранее такого комплексного подхода в этом направлении не было. Были импортные программные обеспечения, которые мы частично замещаем, но фактически наш продукт создает новую отрасль", — отметил он.

Экосистема Geometa позволяет планировать и контролировать озеленение улиц, строительство дорог и целых микрорайонов.

Влада Нерадовская

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# автоматизация , импортозамещение , ИНФОТЕХ

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