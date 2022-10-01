Тюменская область импортонезависима от иностранного ПО на 80%

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюменская область импортонезависима от иностранного ПО на 80%. Такие данные привел губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарной дискуссии "Технологическая независимость регионов" форума "Инфотех-2022" в Тюмени 19 октября.

"Во всех регионах были разработаны дорожные карты цифровой трансформации. На сегодня уровень импортозависимости по программному обеспечению в Тюменской области - 80%. Насколько я знаю, у чуть более 20 регионов России она составляет чуть выше 60%. Все информационные системы правительства региона разработаны российскими компаниями, в том числе мы используем и тюменские разработки", - рассказал он.

В числе мер, которые необходимы для перехода на отечественное ПО, глава региона назвал необходимость формирования системы обучения и профподготовки кадров при переходе на отечественное ПО.

"Нужна система подготовки и профпереподготовки, чтобы процесс был быстрым и синхронизированным. Также должен появиться инструмент с централизованными рекомендациями по выбору российских ИТ-решений для задач государственного управления", - считает Моор.

В качестве примера глава региона рассказал о тюменском опыте. При принятии стратегии цифровой трансформации Тюменская область стартовала с уже хороших позиций. По итогам 2021 года индекс цифровой зрелости был равен 66%, за девять месяцев 2022 года составил 72%.

"При утверждении стратегии цифровой трансформации мы исходили из нашего опыта и видения сильных сторон. Нам есть чем гордиться в развитии цифровизации здравоохранения. Пандемия заставила нас действовать намного быстрее и смелее во многих вещах. Внедрение телемедицины - это то, что ощущают на себе жители региона. Благодаря тому, что все медицинские учреждения первичного и стационарного звена входят в единую систему здравоохранения, в период пандемии для снижения нагрузки активно использовали диалоговые нейросетевые системы. Они позволили маршрутизировать пациентов в зависимости от ситуации. При этом у нас много разных интересных решений в государственном управлении. К примеру автоматизирован принцип распределения лицензий на добычу объектов животного мира", - привел примеры Александр Моор.

С 2017 года в регионе действуют системные меры поддержки ИТ-компаний. Нулевая ставка по налогу на имущество, 1% по упрощенной системе налогообложения, аренда государственного имущества по 1 рублю за 1 кв. м. и другие решения.

Александр Моор отметил, что в Тюменской области рассматривают возможность продления поддержки ИТ-компаний до 2030 года.

Оксана Корнеенкова