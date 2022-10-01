В Тюмени на "Инфотехе" презентовали "Виртуальный помощник ЕЦОР"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Виртуальный помощник Единого центра оперативного реагирования, цифровой ФАП и другие новейшие ИТ-разработки представили губернатору Тюменской области Александру Моору и делегации на XV Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий "Инфотех - 2022", которая открылась 19 октября.

Сервис "Виртуальный помощник ЕЦОР Тюмени" презентуют впервые. Сейчас он работает в тестовом режиме.

"На сегодня Единый центр оперативного реагирования реализует мероприятия по повышению качества клиентского обслуживания, внедряет современные сервисы информационного взаимодействия с гражданами. Как раз одним из таких сервисов является виртуальный помощник, посредством которого жители города могут получить актуальную информацию по отключению горячей воды, электроснабжения. При этом потребуется позвонить на единый номер справочной службы администрации города: 45-15-20 либо задать вопрос чат-боту @ecor72_bot в мессенджере Telegram", – рассказала заместитель директора ЕЦОР Любовь Галимова.

Глава города Руслан Кухарук подчеркнул, что система будет "обучаться" каждый день. Разработчики анализируют результаты работы системы, выявляют ошибки.

Инна Пахомова