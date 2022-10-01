Цифровой ФАП и систему дистанционного мониторинга пациента внедряют в УФО

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Систему для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями и цифровой ФАП (так называемый медицинский чемодан) презентовали на выставке "Инфотех" в Тюмени. Обе технологии активно внедряются по стране, в том числе в Уральском федеральном округе.

Директор по развитию "СберЗдоровье" Дмитрий Домарев рассказал губернатору Тюменской области Александру Моору, что пациенту выдается персональное устройство – тонометр с Bluetooth. После каждого измерения данные поступают врачу. "В случае отклонения врач может оперативно обратиться к пациенту. Аппарат не нужно носить постоянно, достаточно измерить показания два раза в день", – сказал он.

Второе решение, которое показали главе региона, – цифровой ФАП, представляющий комплекс медицинского оборудования. В специальный чемодан помещены тонометр, экспресс-сигнализатор глюкозы, холестерина, электрокардиограф, термометр, пульсоксиметр. Также здесь вмонтировано рабочее место врача: можно работать в виде планшета и привычного компьютера. При проведении обследований все данные попадают в программу автоматически.

"Это позволяет фельдшеру экономить время. Все цифры переносятся по Bluetooth и WiFi. Имеется возможность проведения телемедицинских консультаций. Все данные по безопасным каналам связи передаются в медицинскую организацию", – рассказала главный врач медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) Наталья Филимонова.

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Чемодан пилотировался в более 50 регионов. Он активно применяется уже в 20-ти. Оценить его смогли и в Областной больнице №23 Ялуторовска. После обратной связи чемодан модернизировали, добавили колесики и телескопическую ручку. Вес снизили на 3 кг – сейчас он весит 5 кг.

По словам главного врача Областной больницы №23 Ялуторовска Михаила Горбачева, разработка помогает улучшить качество и доступность медицинской помощи. Участие в проекте принимали три сельских поселения – Киево, Криволукское, Зиново. Общее количество населения – более 2,5 тыс. человек.

"В течение 20 дней с помощью цифрового ФАПа мы обследовали 142 пациента. Работали плотно с разработчиками. Были нарекания. В итоге был уменьшен вес аппарата. Это важно, потому что фельдшеры – в основном женщины. Плюс для удобства добавили телескопическую ручку и колесики. Наши сотрудники предложили специальный алгоритм работы, которого ранее не было. Это сократило время обследования пациента с 40 до 15 минут. Получилось взаимовыгодное сотрудничество с разработчиками", – сказал врач.

Инна Пахомова