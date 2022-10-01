Владимир Якушев: в УФО есть все для появления передовых технологий и ИТ-продуктов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В УФО есть все для появления передовых технологий и ИТ-продуктов, об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на пленарной дискуссии "Технологическая независимость регионов" форума "Инфотех-2022" в Тюмени 19 октября.

Форум "Инфотех" зарекомендовал себя как экспертная дискуссионная площадка, где поднимаются важные темы развития информационно-коммуникационных технологий.

"Когда мы говорим о формировании технологической независимости регионов, мы понимаем под этим термином возможность самостоятельно определять ключевые задачи развития и выполнять их, опираясь на надежную ИТ-инфраструктуру, эффективные, работоспособные сервисы. Санкции в отношении нашей страны показали как важно обладать самостоятельностью и суверенитетом в части критически важного оборудования и программного обеспечения", - отметил Владимир Якушев.

Он напомнил о ряде указов и поручений президента России Владимира Путина о переходе на отечественное программное обеспечение, в том числе на объектах критической инфраструктуры. Уже через два года на них будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение. "Одновременно с этим, это и окно возможностей для наших компаний, которые должны предложить качественные и конкурентные продукты, отвечающие запросам заказчика", - подчеркнул полпред.

Все компоненты для появления передовых технологических устройств и решений есть и в стране, и на Урале, выразил уверенность Владмир Якушев. "УФО - один из российских лидеров по развитию индустрии информационных технологий. Здесь сложился полноценный ИТ-кластер, где разрабатываются продукты, программные решения, сервисы. Среди компаний есть российские чемпионы по внедрению решений по информационной безопасности, автоматизации бизнес-процессов, машинного обучения нейросетей", - сказал полномочный представитель президента.

Он добавил, что хорошие достижения есть и в цифровой трансформации госсектора. В федеральном рейтинге региональных руководителей в этой части почти все регионы УФО стабильно входят в десятку лучших.

Многие из передовых решений реализованы в Тюменской области. Это телемедицинские консультации, внедрение компонентов "Безопасного города" с применением искусственного интеллекта, развитие систем кибербезопасности в школах.

"Новое развитие темы импортозамещения и подготовки кадров получили за счёт создания в УФО межрегиональных Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров. Одна из их задач - коммерциализация знаний за счёт выполнения технологических проектов в кооперации с индустриальными партнёрами и региональными властями", - заключил Владимир Якушев.

Оксана Корнеенкова