Тюмень примет международный форум "Города настоящего и будущего"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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50 представителей российских и зарубежных городов, Федерального собрания РФ, ученые и эксперты примут участие в международном форуме местных властей "Города настоящего и будущего". Пленарная сессия состоится в Тюменском технопарке 20 октября, ее откроет глава Тюмени Руслан Кухарук.

Основная задача форума - выстраивание дополнительных контактов российских городов с коллегами из городов стран – членов СНГ, БРИКС, ШОС для взаимодействия в экономической, научно-технической, гуманитарной сферах. Организатор - Союз российских городов.

Спикерами станут председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов.

Участники форума посетят также экспозиции XV Тюменской цифровой выставки информационных технологий "ИНФОТЕХ-2022". После пройдут обсуждения тематических линий.