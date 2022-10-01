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Тюмень примет международный форум "Города настоящего и будущего"

Общество, 13:00 19 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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50 представителей российских и зарубежных городов, Федерального собрания РФ, ученые и эксперты примут участие в международном форуме местных властей "Города настоящего и будущего". Пленарная сессия состоится в Тюменском технопарке 20 октября, ее откроет глава Тюмени Руслан Кухарук.

Основная задача форума - выстраивание дополнительных контактов российских городов с коллегами из городов стран – членов СНГ, БРИКС, ШОС для взаимодействия в экономической, научно-технической, гуманитарной сферах. Организатор - Союз российских городов.

Спикерами станут председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов.

Участники форума посетят также экспозиции XV Тюменской цифровой выставки информационных технологий "ИНФОТЕХ-2022". После пройдут обсуждения тематических линий.

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# ИНФОТЕХ , форум

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