В Тюмени представили платформу, позволяющую оцифровать процесс строительства

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Цифровую платформу, позволяющую оцифровать процесс строительства, презентовали губернатору Тюменской области Александру Моору на форуме "Инфотех" в Тюмени 19 октября.

Исполнительный директор компании "Анлим-Софт" Александра Кудимова рассказала о двух новых проектах. "Минстрой сейчас активно продвигает тему цифровизации отрасли. Вообще строительная отрасль достаточно нецифровизованная с точки зрения документооборота, взаимодействия между участниками. Мы сконцентрировались на создании цифровую платформу управления жизненным циклом здания, которая позволяет оцифровать процесс строительства, завести всех участников в единый контур, сделать взаимодействие прозрачным, чтобы исключать ошибки на начальном этапе и ускорить сдачу объектов", - сказала она.

Второй объект - это обслуживание зданий и повышение экономической эффективности. Сюда входят учреждения, которые имеют высокую норму потребления электрической энергии, – школы, крупные бизнес-центры, больницы. Чтобы находится в экономически выгодной тарифной зоне, им необходимо передавать ежечасовые показания. "Нужно делать это автоматически, формировать требуемую форму отчетности. Для этого создана система, которая позволяет контролировать это, в том числе состояние приборов учета и скачки напряжения", – добавила исполнительный директор компании "Анлим-Софт".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

XV Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "Инфотех - 2022" проработает в технопарке 19 и 20 октября. На двух этажах здания стенды разместили не менее 40 участников. С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова