В Тюменской области запрос от компаний на ИТ-кадры увеличился в 2,4 раза с начала 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запрос от компаний на ИТ-кадры увеличился в 2,4 раза в Тюменской области с января по сентябрь 2022 года. При этом, количество резюме от соискателей, которые обладают необходимыми работодателям опытом и знаниями вырос за тот же период лишь на 15%. Как устранить эту диспропорцию, разбирали федеральные и региональные эксперты на круглом столе "Обеспеченность ИТ-кадрами: сценарии развития" форума "Инфотех-2022" в Тюменском технопарке.

По мнению директора по аналитике DS и исследованиям сервиса Работа.ру Елены Артемьевой диспропорция связана с дефицитом ИТ-кадров на рынке труда и большой миграцией внутри страны. При этом у соискателей под действием внешних экономических условий меняются приоритеты в выборе компаний.

"В марте 2022 года опрос показал, что для 67 процентов соискателей важна стабильность компании. Тогда как в июле 2021 года она была приоритетна для 41 процента. Этот показатель – барометр того, как чувствуют себя люди. Если раньше на первом плане были деньги, то сейчас – стабильность работодателя, причем во всех сферах", - рассказала эксперт.

С другой стороны, по ее словам, люди с опытом, имея место работы, не будут ее сейчас менять и тем более, если компания аккредитована в Минцифры.

Тенденции рынка ИТ-кадров подтверждают данные департамента труда и занятости населения Тюменской области. По словам директора ведомства Александра Сидорова, в службы занятости региона заявлено 292 вакансии в ИТ-сфере за первые шесть месяцев 2022. Тогда как в том же периоде прошлого года – 836. Замедление роста отмечается и по данным компании HeadHunter - в Тюменской области открыто 450 ИТ-вакансий. Прирост потребности составляет 9%. Произошло снижение зарплат по предлагаемым вакансиям в среднем на 5%.

"Мы выделили три основных тренда с точки зрения государственной службы занятости. Так, наибольшая потребность в ИТ-специалистах заявляется в организациях, деятельность которых не относится к ИТ: связь, СМИ, торговля. Точно также мы говорим, что внешние факторы сказываются на ИТ-сфере. Потребность в импортозамещении, перестройке финансовых цепочек, замене сервисов также сказались на потребностях работодателей в кадрах. И третий тренд – до 66 процентов соискателей в первую очередь рассматривают вакансии на удаленке, что влияет на рынок", - обозначил Александр Сидоров.

Оксана Корнеенкова