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Северные регионы УФО закрыли пожароопасные сезоны

Общество, 17:09 20 октября 2022

rosleshoz.gov.ru

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа закрыли пожароопасные сезоны.

Как сообщает департамент лесного хозяйства по УФО, на севере УФО лесных пожаров не было уже месяц: на Ямале – с 18 сентября, именно этот регион первым на Урале закрыл пожароопасный сезон (со 2-го октября). С начала месяца лесных пожаров не было в Ханты-Мансийской автономном округе – здесь пожсезон закрыли 10 октября.

В прошлом году закрытие пожсезонов было практически в эти же дни. В остальных четырех уральских регионах – Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях – единичные небольшие лесные пожары еще случаются. Как правило, в этих субъектах закрытие пожсезонов происходит в ноябре.

Всего с начала пожароопасного сезона на Урале обнаружили и ликвидировали 2 тыс. 504 лесных пожара. Из них в Курганской области – 461, Свердловской – 619, Тюменской - 207, Челябинской – 448, ХМАО-Югре – 439, ЯНАО – 330.

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# пожароопасный сезон

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