За парковку на игровых площадках в Тюмени наказали более 800 водителей
| Фото: tyumen-city.ru
811 водителей оштрафовали за парковку на детских и спортивных площадках, а также озелененных территориях в Тюмени. Такие цифры назвал заместитель главы города Петр Вагин.
Так, с января 2022 года сумма штрафов составила более 400 тыс. рублей. Сообщать о нарушителях жители Тюмени могут на портал "Тюмень – наш дом".
Сообщения можно опубликовать в разделе "Автомобиль припаркован на детской игровой или спортивной площадке", есть возможность прикрепить подтверждающее фото, пишет Вслух.ру.