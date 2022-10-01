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За парковку на игровых площадках в Тюмени наказали более 800 водителей

Общество, 09:49 22 октября 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

811 водителей оштрафовали за парковку на детских и спортивных площадках, а также озелененных территориях в Тюмени. Такие цифры назвал заместитель главы города Петр Вагин.

Так, с января 2022 года сумма штрафов составила более 400 тыс. рублей. Сообщать о нарушителях жители Тюмени могут на портал "Тюмень – наш дом".

Сообщения можно опубликовать в разделе "Автомобиль припаркован на детской игровой или спортивной площадке", есть возможность прикрепить подтверждающее фото, пишет Вслух.ру.

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# водители , детские площадки , штрафы

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