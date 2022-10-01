Тюменская художница проведет экскурсию по выставке "Киця" в день ее закрытия

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Авторскую экскурсию проведет художница Алена Козиол в день закрытия выставки "Киця" в "Конторе пароходства" в Тюмени. Выставку автор посвятила истории одной семьи, изучая которую она лучше поняла свою идентичность.

"Это результат моей многолетней рефлексии, взгляд на идентичность Тюмени сквозь призму истории моей семьи. Мне всегда были интересны вопросы, что я имею и почему я здесь, и эта выставка – попытка найти на них ответы. "Киця" – так ласково называл меня в детстве папа", — поделилась художница.

Экспозиция интерактивная. Посетители могут рассматривать картины на стенах или лежать на кровати, слушая колыбельную, как в детстве, посмотреть перформанс с бусами, который Алена Козиол записала на видео, познакомиться с преданиями и легендами разных народов. Также в самом начале выставочного зала зрители найдут дневник прабабушки художницы, который можно полистать.

Финальную экскурсию по выставке "Киця" проведут ее автор Алена Козиол и куратор выставочного пространства "Конторы пароходства" Александра Жернова 28 октября в 19 час., сообщает "Мегатюмень".