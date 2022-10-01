Для тюменцев проведут экскурсии по Школе перспективных исследований

| Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Экскурсии по зданию Школы перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2, к.1) для жителей Тюмени пройдут в ноябре и декабре. Гостям покажут покажут аудитории и брейкауты, в которых учатся студенты, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

В первую очередь экскурсионная программа рассчитана на учеников старших классов, которые планируют поступление. Такое неформальное знакомство с университетом может стать отличным первым впечатлением, уверены организаторы.

Экскурсии состоятся 8 ноября в 10 часов, 25 ноября в 16 часов, 6 декабря в 10 часов, 23 декабря в 16 часов. При себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.