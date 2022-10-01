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Артистка лейбла Black Star выступит на областном посвящении в первокурсники в Тюмени

Общество, 17:19 24 октября 2022

Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Артистка лейбла Black Star Анет Сай выступит на областном посвящении в первокурсники в Тюмени 30 октября. Праздник начнется в 15 часов в концертно-танцевальном зале Тюмени "Золотые ворота Сибири", сообщает пресс-служба Студенческого совета Тюменской области.

На мероприятие зарегистрировались уже более 865 тюменских студентов. Для них организуют мастер-классы и розыгрыши. Также запланировано выступление кавер-группы. Первокурсники произнесут клятву, услышат истории и наставления старшекурсников, а в ходе квеста познакомятся с молодежными пространствами региона. Завершится мероприятие концертом, где и выступит певица Анет Сай.

Для участия необходимо заполнить заявку до 27 октября в группе Студенческого совета Тюменской области в социальной сети "ВКонтакте".

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# посвящение , студенты , Студенческий совет Тюменской области

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