Дмитрий Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле

| Фото: из Telegram-канала urfo_info | Фото: из Telegram-канала urfo_info

Контрольную проверку выпуска танков в корпорации "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле провел заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 24 октября. Участие в осмотре принял полпред президента России в УФО Владимир Якушев.

Как сообщает Telegram-канал urfo_info, в ходе посещения АО "Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод имени Ф.Э.Дзержинского" обсуждались вопросы ускорения поставок техники для использования в ходе специальной военной операции, а также устранения существующих проблем.

| Фото: из Telegram-канала urfo_info | Фото: из Telegram-канала urfo_info

"Необходимо неукоснительно исполнять гособоронзаказ во всех его ключевых параметрах, не допускать срыва поставок выпускаемой техники. Обращаю внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа вплоть до уголовной. В адрес министерств и ведомств, которые отвечают за решение этих задач, приняты соответствующие поручения. Контроль за исполнением госзаказа будет продолжен", – подчеркнул Дмитрий Медведев.