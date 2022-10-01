Депутат Госдумы Иван Квитка проверил, как идет подготовка мобилизованных на полигоне под Тюменью

| Фото: из Telegram-канала Ивана Квитки | Фото: из Telegram-канала Ивана Квитки

Депутат Госдумы Иван Квитка побывал на полигоне в окрестностях Тюмени, где с мобилизованными проводятся практические занятия по огневой подготовке и тактике ведения боя.

"Опытные инструкторы в ежедневном режиме дают бойцам максимум знаний, обновляют навыки, которые они получили на службе в армии. Тщательно отрабатывается стрельба по мишеням из современных видов оружия. Формализм исключен. Качественная подготовка военнослужащих – залог успеха в решении задач спецоперации", – сообщил депутат Госдумы Иван Квитка в своем Telegram-канале.

Он отметил, что настрой у ребят боевой, они уверены в себе. Все упражнения на полигоне выполняют безупречно. "Говорят, хоть сегодня — в бой! К защите Родины готовы!", – написал депутат Госдумы.

Мобилизованные обеспечены всем необходимым: формой и амуницией. Как отмечает Иван Квитка, губернатор Тюменской области и правительство нашего региона держат на контроле своевременное выполнение этих задач.

"Все вопросы, которые возникают в ходе частичной мобилизации и подготовки резервистов, важно оперативно выявлять и решать. Не замалчивать. Поэтому личное общение с мобилизованными остро необходимо", – убежден Иван Квитка.