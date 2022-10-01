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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Из-за дождя на объездной дороге в Тюмени образовались пробки

Происшествия, 09:24 25 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Затруднения движения транспорта наблюдаются на окружной дороге Тюмени. По данным областного управления ГИБДД они образовались на трех участках.

Это промежутки от Московского тракта до ул. Интернациональной, от Московского тракта до ул. Губернской и в районе развязки с ул. Мельникайте. Сотрудники ДПС дежурят на местах, предотвращая езду по обочинам и создание аварийных ситуаций.

По данным онлайн-сервисов, движение в городе затруднено и на участках улицах 50 лет Октября, Мельникайте, Мориса Тореза, Ленина и других. Тюменским автолюбителям рекомендуют в мокрую погоду выбирать безопасную скорость и соблюдать правила дорожного движения.

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# ГИБДД Тюменской области , пробки

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