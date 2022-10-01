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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области госпитализировали 17 человек с COVID-19 за сутки

Общество, 15:13 25 октября 2022

здравоохранение Тюменской области ВК | Фото: здравоохранение Тюменской области ВК

17 пациентов с коронавирусной инфекцией госпитализированы в Тюменской области за сутки. Всего в регионе выявили 148 случаев COVID-19, выздоровел 341 человек, сообщает федеральный оперативный штаб 25 октября.

В России за сутки выявили 6 тыс. 578 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 84 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 12 тыс. 912 человек, госпитализированы 1 тыс. 576.

В Москве выявили 501 случай болезни, в Санкт-Петербурге – 464. В Свердловской области заболели 336 человек, в Челябинской – 207, в Югре – 94, на Ямале – 35, в Курганской области – 64.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 21 млн 386 тыс. 842 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 389 тыс. 710 летальных исходов, выздоровели 20 млн 740 тыс. 347 человек.

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