Собственное "Золотое кольцо" для туристов может появиться в Тюменской области

Создание областного "Золотого кольца" Тюменской области поможет увеличить внутренний туристский поток в несколько раз и привлечет зарубежных туристов. Около 30 населенных пунктов получат новый толчок для экономического развития, сообщает пресс-служба ТИУ.

Работы ведутся в рамках проекта Тюменского индустриального университета "Формирование туристской инфраструктуры исторических поселений Тюменской области". В течение нескольких лет ученые исследовали более 150 населенных пунктов и разработали целый ряд предложений по реновации и благоустройству их архитектурно-исторической среды.

"Мы делаем упор на культурное наследие как ресурс развития отдельных поселений и региона в целом. В туризме для нас важен не только развлекательный, но в большей степени образовательно-познавательный аспект", - подчеркнул руководитель проекта, заведующий кафедрой "Дизайн архитектурной среды" доцент Александр Клименко.

Команда преподавателей и студентов провела "инвентаризацию" областного наследия – объездила юг Тюменской области: города, районные центры, села и деревни. В 93 поселениях участники экспедиции провели адресную фотофиксацию, в 54 объектах – выполнили историко-архитектурные опорные планы и типологию застройки.

Архитекторы команды разработали более 40 предложений по реновации и благоустройству среды, среди которых проект пешеходной улицы Дзержинского и центра Тюмени, Базарной площади Тобольска, историко-архитектурного заповедника "Ершово", туристского комплекса "Ингальская долина" и эколого-археологической тропы "Марьино ущелье" в Исетском районе, а также серия проектов организации и обустройства туристских маршрутов.

Добавим, что исследовательская часть выйдет в виде Атласа культурного наследия Тюменской области. Часть созданных учеными ТИУ карт были выпущены по заказу администраций городов Ишима, Тобольска и Ялуторовска.