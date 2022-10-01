Двух рыбаков спасли в Тобольском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двух рыбаков, у которых сломался болотоход, эвакуировали спасатели в Тобольском районе 27 октября. Сообщение о поломке поступило в экстренные службы 26 октября вечером.

Рыбаки сообщили, что их болотоход сломался в пути на озере Щучье. Спасатели предложили вывести их пешим ходом, но мужчины отказались, так как им требовалось эвакуировать болотоход вместе со всем имуществом. У рыбаков с собой были теплая одежда и спальные мешки, и они заночевали в транспорте.

Утром 27 октября спасатели выдвинулись к месту стоянки рыбаков, на эвакуацию техники отправился другой болотоход, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Спустя несколько часов спасатели и внедорожник добрались до нужного места. Рыбаков и их имущество доставили в деревню Овсянникова Тобольского района.