Тюменских предпринимателей ждет бесплатный мастер-класс по усилению продаж

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На мастер-класс по усилению продаж приглашает тюменских предпринимателей центр "Мой бизнес" 8 ноября. В программе - общение и нетворкинг, а также урок "Страхи и тревоги в продажах. Инструменты работы".

Спикерами выступят гендиректор центра развития бизнеса и франчайзинга "Франчай" Андрей Разуваев, эксперт по масштабированию бизнеса Ольга Ялоза.

Встреча пройдет в "Точке кипения" по адресу ул. Республики, 142. Начало в 16 часов.

Регистрация по ссылке. Участие бесплатное, подробная информация по телефону: 7-932-482-75-67