Гиревики разных возрастов сойдутся на чемпионате и первенстве в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство Тюмени по гиревому спорту состоятся в спортивном комплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49А) 29 и 30 октября. В турнире примут участие команды муниципальных образований Тюменской области, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

В первый день соревнований выступят юноши и девушки до 16 лет, а также женщины и мужчины. Атлеты продемонстрируют свою силу в двоеборье и рывке гири.

Во второй день поспорят за звание сильнейшего в двоеборье юноши 17-18 лет, девушки в рывке и длинном цикле. Женщинам в этот день предстоит выполнить длинный цикл, а мужчины выступят в двоеборье.

Отметим, что многие спортсмены на турнире смогут выполнить нормативы на присвоение спортивных разрядов.