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Для жителей Тюменской области бесплатно проведут курс по разработке игр на Unity

Общество, 12:50 28 октября 2022

codetmn.ru | Фото: codetmn.ru

Курс по направлению "Разработка игр на Unity" стартует в тюменской Школе программирования с 9 ноября. Обучение бесплатное и проводится дистанционно, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

На курсе научат работать на движке Unity, создавать простые 2D и 3D игры, основам программирования на языке C# и основам разработки игр.

Для того, чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на сайте школы и заполнить анкету. Чтобы к ней открылся доступ, нужно на сайте в верхнем правом углу в настройках выбрать пункт "Записаться на курс". Далее до 4 ноября требуется пройти входное тестирование по ссылке.

Обучение могут пройти жители региона, имеющие аттестат о среднем образовании и проживающие на юге Тюменской области. Занятия будут идти до 14 декабря в понедельник и среду в вечернее время с 20 часов до 22 часов 25 минут.

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# игры , курсы , профобразование , разработка , цифровая экономика

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