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Участниками юбилейной смены "Кванторианских каникул" стали 50 юных инженеров

Общество, 11:20 31 октября 2022

50 юных инженеров из 11 муниципальных районов Тюменской области станут участниками юбилейной образовательной смены "Кванторианских каникул". Она стартует в детском технопарке "Кванториум" в Тюмени 31 октября и продлится до 5 ноября, сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

Специализированные мастер-классы и экскурсии на предприятиях города посетят школьники из Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Викуловского, Омутинского, Нижнетавдинского, Казанского, Ялуторовского, Тюменского районов, Заводоуковского и Голышмановского городских округов.

В составе четырех инженерных отрядов "Аэро", "IT", "Промдизайн" и "Медиа" ребята придумают и разработают свои проекты. Презентуют их школьники на фестивале кейсов и решений "КвантоФест".

Посетить итоговое событие смены смогут все желающие. Регистрация доступна по ссылке. Также на закрытии смены одаренных детей региона, которые добились успехов в 2022 году, отметят знаками "Участника региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области".

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# каникулы , кванториум , одаренные дети

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