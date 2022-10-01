  • 28 октября 202228.10.2022пятница
  • USD61,3589
    EUR61,5718
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В России завершилась частичная мобилизация

Политика, 19:32 28 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, передает РИА Новости.

"Установленное вами задание – 300 тысяч — выполнено", – сказал Шойгу. Он отметил, что в войска в рамках частичной мобилизации призваны 1 тыс. 300 сотрудников органов исполнительной власти, 27 тыс. предпринимателей, 13 тыс. пришли добровольцами. Средний возраст призванных составил 35 лет. После обучения уже направлены в действующие войска 82 тыс. человек, на полигонах и в процессе боевого слаживания находятся 218 тыс. мобилизованных

Президент поблагодарил всех, кто вступил в ряды вооруженных сил во время частичной мобилизации. "Спасибо за верность долгу и патриотизм, - сказал он.

Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.

Те, кто участвуют в боевых действиях, получат статус ветерана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Путин , мобилизация , Сергей Шойгу , служба по контракту , спецоперация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:32 28.10.2022В России завершилась частичная мобилизация
09:53 28.10.2022Тюменские депутаты поддержали проект о выплате алиментов за мобилизованных из бюджета
09:09 28.10.2022В Тюмени депутаты утвердили новую схему избирательных округов
16:02 27.10.2022Интернет-конференция депутатов Владимира Гороховцева и Сергея Плесовских