В России завершилась частичная мобилизация

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, передает РИА Новости.

"Установленное вами задание – 300 тысяч — выполнено", – сказал Шойгу. Он отметил, что в войска в рамках частичной мобилизации призваны 1 тыс. 300 сотрудников органов исполнительной власти, 27 тыс. предпринимателей, 13 тыс. пришли добровольцами. Средний возраст призванных составил 35 лет. После обучения уже направлены в действующие войска 82 тыс. человек, на полигонах и в процессе боевого слаживания находятся 218 тыс. мобилизованных

Президент поблагодарил всех, кто вступил в ряды вооруженных сил во время частичной мобилизации. "Спасибо за верность долгу и патриотизм, - сказал он.

Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.

Те, кто участвуют в боевых действиях, получат статус ветерана.