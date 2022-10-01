Поклонный крест и церковь Архангела Михаила в Тюменской области войдут в "Императорский маршрут"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поклонный крест и строящаяся церковь Архангела Михаила в с. Иевлево Ярковского района Тюменской области войдут в "Императорский маршрут". Именно в этом месте в 1918 году после многокилометрового переезда сделал первую остановку арестантский обоз с императорской семьей Николая II и приближенными по пути из Тобольска в Екатеринбург.

Поклонный крест освятил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий 31 октября.

"Самое главное, что все эти священные места становятся примером семейной верности, любви, любви к Отечеству. В первую очередь хочется, чтобы селяне поняли, что это место священное, что сюда будут приезжать паломники. Нужно в должной степени их поддерживать и быть гостеприимными", – сказал митрополит Тобольский и Тюменский.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что регион присоединился к Всероссийскому проекту "Императорский маршрут" в 2018 году. В Тюменской области совместно с председателем Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анной Громовой сделали основным объектом на маршруте Тюмень – Тобольск музей семьи Императора Николая II. В 2022 году, по его словам, настало время вовлекать в проект и другие поселения.

"Мы проводим большую работу с главами муниципалитетов. И, если раньше основные затраты на себя брал регион, то сейчас мы делаем это вместе с нашими меценатами. Я уверен, что и другие предприниматели также захотят внести свою долю в развитие, которое мы сегодня предлагаем в рамках "Императорского маршрута" уже внутри наших сел", – подчеркнул Андрей Пантелеев.

Глава Ярковского района Евгений Золотухин добавил, что территорию возле поклонного креста и храма в дальнейшем благоустроят. Паломники будут обеспечены всеми условиями для комфортного пребывания в селе. "Конечно же мы придем к тому, что будем развивать свою территорию", – добавил он.

"Наше посещение тюменской земли еще раз доказало, что бывать здесь приятно и радостно. Здесь люди стремятся к новым достижениям, в том числе на "Императорском маршруте". Нужно обязательно сделать паломнические центры и в Иевлево, и в Борках. Наша задача – историческое просвещение. И музей – самая эффективная форма этого просвещения", – подчеркнула глава Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

Виктория Макарова