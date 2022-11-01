Наркокурьера с "синтетикой" на 100 миллионов рублей задержали под Тюменью

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Девять лет и 10 месяцев проведет в колонии строго режима наркокурьер, перевозивший в своей машине 15 кг "синтетики", сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как стало известно из материалов дела, 20 апреля на дороге у пос. Богандинский наряд ГИБДД остановил для проверки документов автомобиль Haval. Полицейские обратили внимание, что водитель нервничал и путался в словах.

Досмотрев машину в присутствии понятых стражи порядка нашли в багажнике черный пакет, в котором находилось 30 вакуумных упаковок с порошком. По заключению экспертизы, это оказался синтетический наркотик общей массой около 15 кг и стоимостью более 100 млн рублей.

В суде наркокурьер вину признал и рассказал, что искал работу в сети Интернет и получил предложение распространять наркотики. С августа 2021 года он устраивал крупные тайники в Новосибирской области и успел заработать более 2 млн рублей. В день своего задержания курьер вез партию из Перми в Новосибирск.