Пятеро участников из Тюменской области завоевали призы хакатона по искусственному интеллекту

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Команда "Надо подумать" из Тюменской области заняла третье место в кейсе от Международной академии исследования лжи на седьмом окружном хакатоне "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект", который прошел в Волгограде.

Решение поможет выявить депрессию, эмоциональный тонус и девиантное поведение при экспресс-диагностике человека. В команду "Надо подумать" вошли пять представителей Тюменской области — Даниил Хижняков, Владислав Сайфулин, Григорий Дрожащих, Илья Кулдарев и Влад Лебедев.

До финальных защит дошли 34 команды. Участники разработали решения в трех кейсах. По итогам хакатона девять команд-победителей разделили между собой призовой фонд в 1 млн 800 тыс. рублей, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

На протяжении трех дней, объединившись в команды, начинающие и опытные ИТ-специалисты решали кейсы от Сбера, Министерства экономического развития РФ и Международной академии исследования лжи.

Участники показывали свой профессионализм в создании моделей машинного обучения для разных сфер, сказал первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов. "С каждым новым мероприятием "Цифрового прорыва" мы находим разработчиков не только с высокими компетенциями и богатым опытом, но и тех, кто в самом начале своего профессионального пути. Проект помогает участникам найти единомышленников, новых товарищей по команде и будущих работодателей, которые оценивают всю важность применения искусственного интеллекта во многих сферах жизни и деятельности человека", — сказал он.