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В Тюмени впервые проходит Всероссийский семинар спортивных судей по лыжным гонкам

Спорт, 18:28 01 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всероссийский семинар спортивных судей по лыжным гонкам впервые проходит в Тюмени с 1 по 4 ноября в институте физической культуры Тюменского государственного университет и в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Официальное открытие семинара состоится 2 ноября в 9 часов в институте физической культуры. Участниками мероприятия станут 135 человек из 27 субъектов страны, в их числе 35 специалистов из Тюменской области.

"Принимая семинар на нашей территории, мы дополнительно привлекаем внимание к развитию лыжного спорта. Даем возможность специалистам повысить уровень профессиональной подготовленности, чтобы достойно проводить международные, всероссийские и региональные спортивные мероприятия", - подчеркнул директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования тюменской области Евгений Хромин.

Добавим, событие ежегодно проходит в разных регионах России. В 2021 году судей по лыжным гонкам принимал Киров.

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# лыжные гонки , судьи

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