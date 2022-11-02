Идеология, по мнению эксперта, должна быть глобальной

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Идеология должна быть глобальной. Только тогда в нее поверят. Такую точку зрения высказал политолог, директор центра русского языка и культуры Руслан Луговой (Республика Дагестан). Идеология это действительно образ будущего, к которому стремятся, который хотят создать, и поэтому, по его мнению, сегодня не нужно замыкаться в региональном сегменте.

"Сейчас есть окно возможности реформировать глобальный мир, стать лидером планетарного значения, а не локального, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Как только мы остановимся на том, что мы "региональный лидер" - это будет означать, что мы согласны, чтобы мировой лидер стал кто-то другой, другая держава".

И такая позиция, по мнению эксперта, не продуктивна. Эта эпохальная работа может быть связана с созданием мегапроекта социального значения. Необходимо, по словам эксперта, продолжить объединять весь Евразийский континент, физически соединять его транспортными путями.

"Народы Евразии должны теснее общаться, должна быть выстроена единая коммуникативная сеть в торговле, культуре, - пояснил он. - Это даст возможность создания новых социально-экономических форм, которые неизбежно приведут к росту благосостояния народов".

Такой новый проект будет иметь, убежден эксперт, свои духовные характеристики, которые и составят основу идеологии России. О необходимости выработать идеологию, которая позволит России выстоять и победить в нынешние времена говорили на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.

Война против России ведется очень широким фронтом, противостояние в зоне СВО - это только часть этой войны. В этих условиях нам, по словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, необходимо выработать идеологию, которая позволит нам выстоять и победить.

"Такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира. Идет колоссальная война информационная, психологическая, война с фундаментальными основами российской культуры", - подчеркнул он.