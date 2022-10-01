На ежегодном заседании клуба "Валдай" эксперты обсудили проблематику экономических войн
На XIX ежегодном заседании клуба "Валдай" эксперты обсудили проблематику экономических войн.
Профессор Университета Манитобы (Канада) Радика Дессаи отметила, что Американские санкции достигли апогея в 2022 году. Они не только не добиваются результатов по отношению к странам-целям, но и возвращаются бумерангом к тем странам, которые их ввели, и к более слабым странам. Санкции в целом очень редко достигают успеха и меняют политическую ситуацию. Для США же санкции, которые вводятся не по линии ООН, стали идеей фикс.
Санкции уходят корнями в колониальную практику. Более сильные, империалистические экономики хотели использовать санкции повсеместно, чтобы воевать бескровно.
У США никогда не было серьезного послужного списка на поле боя (Вьетнам, Ирак, Панама и другие войны, развязанные США во второй половине XX века). Однако США не несли серьезного ущерба и наращивали свою экономику. Сейчас гегемоны теряют былую власть, и США также ощущают, что слабеют.
Остальные страны мира будут наращивать свою сопротивляемость, свое благосостояние и бороться за свою самостоятельность.
Карлос Рон, заместитель министра иностранных дел Венесуэлы убежден в том, что США стараются сохранить свою гегемонию, поэтому они ведут экономическую войну против тех, чье видение мирового порядка отличается от их.
Глава Института Боливара призывает разработать механизм противодействия санкциям и альтернативу "порядку, основанному на правилах".
Экс-посол Индии в России Д.Б. Венкатеш Варма полагает, что санкции, введённые против России, имеют беспрецедентный характер и отражают логику геополитики, борьбы разных точек зрения на миропорядок.
При этом они не были успешны в плане влияния на политическую обстановку. Россия стабилизировала свою экономику, но конфликт на Украине перерос в конфликт между Россией и Западом.
По словам Вармы, Индия проводит независимую политику, которая не зависит от пропаганды.
Сейчас Индия ищет альтернативы доллару и системе SWIFT. Началась дедолларизация. Сотрудничество Индии с Россией продолжится, в том числе в ядерной сфере. Нужно сохранять взаимодействие в рамках многополярного мира. Геополитика меняется, чтобы соответствовать интересам разных стран.
По мнению вице-президента Сибирской академии политических наук, доктора исторических наук, Алексея Осипова, антироссийские санкции не могли не сказаться на экономике и внутренней жизни страны. "Они создали нам проблемы, но меньшие, чем ожидалось. Ждали большого отступления в экономике, но ситуация нормализовалась. Получили новый импульс к развитию такие важные сегодня отрасли как микроэлектроника и станкостроение, - сказал он на площадке "Экспертный клуб России". - Не получилось у Запада порвать нашу экономику в клочья. Давление беспрецедентное, но мы сохранили динамику развития страны. Не надо забывать, что две трети мира не поддерживают эти санкции. Китай, Индия, ЮАР, Бразилия заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Их коренные интересы лежат в совершенно другой плоскости, нежели интересы стран Запада. Поддержка России с их стороны все равно будет".