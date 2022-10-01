На ежегодном заседании клуба "Валдай" эксперты обсудили проблематику экономических войн

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На XIX ежегодном заседании клуба "Валдай" эксперты обсудили проблематику экономических войн.

Профессор Университета Манитобы (Канада) Радика Дессаи отметила, что Американские санкции достигли апогея в 2022 году. Они не только не добиваются результатов по отношению к странам-целям, но и возвращаются бумерангом к тем странам, которые их ввели, и к более слабым странам. Санкции в целом очень редко достигают успеха и меняют политическую ситуацию. Для США же санкции, которые вводятся не по линии ООН, стали идеей фикс.

Санкции уходят корнями в колониальную практику. Более сильные, империалистические экономики хотели использовать санкции повсеместно, чтобы воевать бескровно.

У США никогда не было серьезного послужного списка на поле боя (Вьетнам, Ирак, Панама и другие войны, развязанные США во второй половине XX века). Однако США не несли серьезного ущерба и наращивали свою экономику. Сейчас гегемоны теряют былую власть, и США также ощущают, что слабеют.

Остальные страны мира будут наращивать свою сопротивляемость, свое благосостояние и бороться за свою самостоятельность.

Карлос Рон, заместитель министра иностранных дел Венесуэлы убежден в том, что США стараются сохранить свою гегемонию, поэтому они ведут экономическую войну против тех, чье видение мирового порядка отличается от их.

Глава Института Боливара призывает разработать механизм противодействия санкциям и альтернативу "порядку, основанному на правилах".

Экс-посол Индии в России Д.Б. Венкатеш Варма полагает, что санкции, введённые против России, имеют беспрецедентный характер и отражают логику геополитики, борьбы разных точек зрения на миропорядок.

При этом они не были успешны в плане влияния на политическую обстановку. Россия стабилизировала свою экономику, но конфликт на Украине перерос в конфликт между Россией и Западом.

По словам Вармы, Индия проводит независимую политику, которая не зависит от пропаганды.

Сейчас Индия ищет альтернативы доллару и системе SWIFT. Началась дедолларизация. Сотрудничество Индии с Россией продолжится, в том числе в ядерной сфере. Нужно сохранять взаимодействие в рамках многополярного мира. Геополитика меняется, чтобы соответствовать интересам разных стран.

По мнению вице-президента Сибирской академии политических наук, доктора исторических наук, Алексея Осипова, антироссийские санкции не могли не сказаться на экономике и внутренней жизни страны. "Они создали нам проблемы, но меньшие, чем ожидалось. Ждали большого отступления в экономике, но ситуация нормализовалась. Получили новый импульс к развитию такие важные сегодня отрасли как микроэлектроника и станкостроение, - сказал он на площадке "Экспертный клуб России". - Не получилось у Запада порвать нашу экономику в клочья. Давление беспрецедентное, но мы сохранили динамику развития страны. Не надо забывать, что две трети мира не поддерживают эти санкции. Китай, Индия, ЮАР, Бразилия заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Их коренные интересы лежат в совершенно другой плоскости, нежели интересы стран Запада. Поддержка России с их стороны все равно будет".