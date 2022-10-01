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Эксперт отметил роль экодомов в воспитании подростков

Общество, 14:16 25 октября 2022

ТЭО

Роль экодомов в воспитании подростков отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Комахидзе Альберт.

Он прокомментировал запланированное открытие 27 октября в Тюмени первого в регионе экодома. Здесь можно будет поучаствовать в бесплатных мастер-классах, семинарах, лекциях.

Гостям экодома предложат посмотреть фильмы, сыграть в настольную игру, почитать экологическую литературу и принести книгу на обмен, а также получить консультацию, что и в каким виде принимается на переработку. Тут же будет работать пункт приема вторсырья. Можно сдать ПЭТ-бутылки, ПНД-упаковки, канистры и флаконы, стретч-пленку, любые виды пакетов, макулатуру, стекло, алюминиевые банки и электронику.

"Экологии в действительности нужно уделять особое внимание и то, что сейчас появляются такие площадки, хорошо. Они воспитывают в нас бережливое отношение к окружающему миру. Мы все прекрасно понимаем то ,что привито в нас с детства останется на всю жизнь, нужно с раннего возраста начинать воспитывать в наших детях экологическую культуру раздельного сбора мусора и отходов, тогда мы воспитаем уже новое поколение, которое трепетно будет относиться к миру окружающему нас", - сказал он на площадке "Экспертный клуб России".

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