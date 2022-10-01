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Эффективность губернаторов как управленцев, по словам эксперта, видна по результатам и качеству принимаемых ими решений

Общество, 10:12 15 октября 2022

expert-club.online

Перенесение акцентов в решении важных социально-экономических вопросов на региональный уровень является правильным решением. Такую точку зрения высказала профессор, эксперт в области региональной экономики, корпоративной социальной ответственности Виолетта Гассий (Краснодарский край), анализируя поручение президента России Владимира Путина вновь избранным главам регионов.

"Даже в жестких условиях санкционных ограничений нужно обеспечить полноценное функционирование региональных экономик", - сказал президент на встрече с избранными губернаторами.

Федеральные органы власти, по ее словам, формируют базовые, фундаментальные условия и направления развития, а дальше свою партию подхватывают регионы.

"Иными словами, эффективность губернаторов как управленцев как раз и видна по результатам и качеству принимаемых ими решений, - пояснила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Федеральный центр окончательно перешел к оценке губернаторов не как "хороших" или "плохих" исполнителей, а как инициаторов и новаторов".

В Краснодарском крае, например, реализуются региональные меры по поддержке экономики, среди которых субсидии машиностроительной и сельскохозяйственной отраслям, помощь в уплате части кредитов, предоставление земельных участков, снижение административных барьеров.

"Для региональных органов власти стоит задача совершенствовать условия максимального благоприятствования для ведения бизнеса и его сохранения", - уверена эксперт.

Глава государства посоветовал последовательно, неуклонно реализовывать намеченные ранее планы и программы развития. Он уточнил, что имеет в виду модернизацию инфраструктуры - транспортной, инженерной, жилищно-коммунальной, социальную газификацию, весь комплекс мер, связанных со здравоохранением, образованием, улучшением экологической обстановки, созданием комфортной, благоустроенной среды в городах и поселках.

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# губернаторы , Путин , экономика

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