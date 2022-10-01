Эксперт: Россия должна быть готова к любому вызову в условиях новой геополитической ситуации

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В условиях новой геополитической ситуации Россия должна быть готова к любому вызову. В этом уверен доктор культурологии, профессор, член-корреспондент cанкт-gетербургского отделения Международной академии наук высшей школы и Академии наук высшей школы Российской Федерации Александр Голышев (Псковская область).

Страна должна, по его словам, не только достойно отвечать на них, но и продолжать развиваться, исполнять все принятые на себя обязательства и социальные гарантии.

"Поручение президента вновь избранным губернаторам жесткое и однозначное - обеспечить полноценное функционирование региональных экономик и в среднесрочной перспективе добиться их роста. Посыл, конечно, относится ко всем руководителям субъектов федерации, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В годину испытаний страна становится единым лагерем, способным на серьезные свершения".

В Псковской области многое делается в этом направлении. Наблюдается положительная динамика в промышленности, в сельском хозяйстве, в импортозамещении. Региональный бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы остается социально ориентированным и, более того, обозначен бюджетом развития. Впервые за долгие годы его параметры выше ожидаемого исполнения текущего года. Он предусматривает дальнейшее развитие особой экономической зоны Моглино, транспортной инфраструктуры, ЖКХ, образования и т.д. Принципиально важным становится ритмичность исполнения финансовых обязательств федеральными министерствами и ведомствами.