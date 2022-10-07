Любая внешняя угроза объединяет граждан России, считает эксперт

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Частичная мобилизация, по мнению эксперта, решение - необходимое и своевременное

Любая внешняя угроза всегда объединяла граждан России. Так, по мнению регионального эксперт "Центра общественно-политических, правовых и коммуникационных проектов" Владислава Шиндяева (Иркутская область) сложилось исторически.

Граждане России, по его мнению, всегда интересовались вопросами внешней политики, и сейчас люди объединились на фоне серьезной международной повестки. "Люди выступают на едином дыхании, пытаются помочь другу друга, собирают вещи тем, кто уже уехал или собирается уезжать в рамках частичной мобилизации, помогают деньгами, вещами, добрым словом, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Это традиционно в нашем жизни, и те, кто знает историю России, не удивляются, что любая внешняя угроза не просто объединяет людей, но и вызывает рост патриотических настроений. Тема угрозы безопасности государства у россиян была, есть и будет одной из приоритетных".

Глава государства Владимир Путин в своей речи на церемонии подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ объяснил, что Россия восстанавливает справедливость, возвращая домой свои потерянные из-за ошибок прошлых лидеров исторические территории и заново объединяет расколотый народ. "Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, – это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию. за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков", - подчеркнул он.