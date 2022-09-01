Эксперт: Донбасс, Херсон и Запорожье проголосовали за мир и стабильность

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Люди хотят мира, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, достойного будущего для своих детей. И не хотят жить в постоянном страхе, нищете, разрухе. Не хотят видеть свое будущее рядом с различного рода неофашистами, теми, кто ненавидит все русское и весь русский мир. Так оценила итоги референдумов в ДНР и ЛНР, в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области о вхождении в состав РФ на правах субъекта федерации председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова.

Впереди, по ее словам, предстоит решение очень сложных, непростых задач, огромная работа по восстановлению территорий, по обеспечению мира и порядка.

"Конечно, в первую очередь необходимо восстановление мира на данных территориях, - отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Восстановление работы промышленных предприятий, создание рабочих мест, решение огромнейших проблем здравоохранения и образования, социальной сферы – это далеко не весь перечень проблем, которые нам придется решать. И только сплотившись, мы решим все эти проблемы".

Правительство Омской области, по данным эксперта, взяло шефство над городом Стаханов в Луганской народной республике. Подписано соответствующее соглашение. Город небольшой, в нем проживает около 70-ти тысяч человек.

"Им нужна наша помощь и поддержка в восстановлении инфраструктуры, ремонта пострадавших домов, - подчеркнула председатель Общественной палаты Омской области. - Наше областное правительство уже направило жителям города гуманитарную помощь, материалы для восстановления критической инфраструктуры, специальные насосы для восстановления коммунальных объектов, древесину для ремонта крыш пострадавших домов. Работа в этом направлении будет продолжена".