Эксперт: Для спекуляций вокруг итогов референдумов нет оснований

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Вокруг результатов референдумов в ДНР и ЛНР, в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области сейчас будет много спекуляций тех, кто никогда не признает их воссоединения с Россией. В этом уверен политтехнолог из Архангельской области Игорь Алексеев.

"Мол, и голосования не было, а цифры были давно согласованы и процедура нарушена, да и кто голосует под дулом автомата искренне, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Этим демагогам хочется сказать одно, посмотри на факты, они беспристрастны. За возвращение на свою историческую Родину проголосовали не только жители ДЛНР, они сказали "да" почти стопроцентно, но и люди, которые до 24 февраля жили под украинским правлением, это Херсон и Запорожье. 93 и 87 процентов, это очень большие цифры".

И эти цифра по его мнению говорят, прежде всего, о том, что люди прекрасно понимают, кто действительно хочет им добра, а для кого они просто население, масса для использования в своих политических целях.

За право быть частью России, население ДЛНР боролись, как заявил глава ДНР Денис Пушилин, боролось более 3 тысяч дней. "Мы боролись за право вернуться к себе домой, быть со своей настоящей Родиной. И у нас все получилось. Это наша общая всенародная победа", - подчеркнул он.