Референдумы в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях, по мнению эксперта, историческое событие

| Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Вхождение ДНР, ЛНР и освобожденных территорий в состав России будет означать, что любые попытки блока НАТО или же вооружённых сил Украины (ВСУ) бесчинствовать на этих территориях равносильны агрессии против России. Так считает политолог, директор Республиканского центра русского языка и культуры Руслан Луговой (Республика Дагестан).

"Поэтому сейчас ВСУ и их западные кураторы всеми силами спешат нанести урон Донбассу и нашим частям, чтобы оттянуть время вступления этих территорий в Россию, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Но, как бы они ни старались, в ближайшее время произойдёт историческое событие. И перед Западом, и Штатами в первую очередь, встанет вопрос надо ли им прямое боестолкновение с Россией. И что им в этом случае грозит".

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях 23 сентября 2022 года стартовали референдумы о будущем регионов. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

По данным Республиканского института политических и социологических исследовании (РИПСИ), базирующегося в Крыму, в ДНР готовы принять участие в Референдуме 86 % респондентов, в ЛНР - 87 %. 83 % жителей Запорожской области выразили желание участвовать в референдуме о вхождении региона в Россию. В Херсонской области 72 % жителей готовы принять участие в голосовании о статусе региона.

В ДНР "за" вхождение Республики в состав России – 94 % от числа готовых принять участие в референдуме. В ЛНР поддерживают вхождение в РФ 93 % электорально активных граждан. 87 % электорально активных жителей Запорожской области готовы голосовать "за" вхождение региона в состав России, в Херсонской – 80 %.

Поддержка населением идеи оставить свои регион в составе Украины находится на уровне статистической погрешности – от 1 до 2 %, минимальная в ЛНР – 0 %.