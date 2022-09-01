Эксперт: решение по референдумам в Донбассе ждали не только в России, но и за её пределами

Специальная военная операция и референдумы о вхождении в состав России – это, без сомнения, важные превентивные меры по предотвращению разрушительных последствий беспринципного вторжения на территории единых славянских народов, и навязывания им своего миропорядка от лица, объявивших себя главенствующими, держав западного мира! В этом уверен руководитель общественного движения, социальный предприниматель Руслан Егоров (Брянская область).

Президент, по его словам, принял историческое решение. "Это решение созрело, и его ждали не только в России, но и за её пределами, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Это решение ставит окончательную точку в позиции России. Компромисса с нынешним киевским режимом теперь просто не может быть"!

Референдум о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России начался сегодня и продлится до 27 сентября. Голосование организовано и на этих территориях, и в российских регионах для беженцев с Донбасса. В России их, по официальным данным, более 4 млн.

По данным Республиканского института политических и социологических исследовании (РИПСИ), базирующегося в Крыму, в ДНР готовы принять участие в Референдуме 86 % респондентов, в ЛНР - 87 %. 83 % жителей Запорожской области выразили желание участвовать в референдуме о вхождении региона в Россию. В Херсонской области 72 % жителей готовы принять участие в голосовании о статусе региона.

В ДНР "за" вхождение Республики в состав России – 94 % от числа готовых принять участие в референдуме. В ЛНР поддерживают вхождение в РФ 93 % электорально активных граждан. 87 % электорально активных жителей Запорожской области готовы голосовать "за" вхождение региона в состав России, в Херсонской – 80 %.

Поддержка населением идеи оставить свои регион в составе Украины находится на уровне статистической погрешности – от 1 до 2%, минимальная в ЛНР – 0 %.