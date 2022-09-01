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В Тюменской области, по словам эксперта, понимают степень ответственности за реализацию нацпроектов

Общество, 14:41 13 сентября 2022

главное управление строительства Тюменской области

В Тюменской области налицо понимание степени ответственности за столь важный формат работы как реализация приоритетных национальных проектов и несомненная заинтересованность в их исполнении своевременно и в срок.

Так считает руководитель общественного движения, социальный предприниматель Руслан Егоров (Брянская область), который прокомментировал сообщение, что в Тюменской области заключили 97% контрактов, необходимых для реализации нацпроектов. Годовой план по расходам на реализацию нацпроектов в Тюменской области выполнен на 68%.

"Высокий показатель освоенных средств, выделяемых на поддержку нацпроектов реализуемых в регионах, в значительной мере характеризуют динамику краевого развития в проекции поддерживаемых приоритетных направлений", - подчеркнул Руслан Егоров, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

По данным директора регионального департамента экономики Максима Скворцова, темпы контрактования в этом году значительно превышают аналогичный показатель 2021 года. Более чем на 80% от плана профинансированы нацпроекты "Образование" и "Культура".

Финансирование нацпроектов "Безопасные и качественные дороги", "Демография", "Жилье и городская среда" превысило 70%. Реализация нацпроектов "Здравоохранение" и "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" профинансирована более чем на 60%.

Губернатор Александр Моор поручил ответственным за реализацию национальных проектов обеспечить их своевременное финансирование в соответствии с планом.

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# Александр Моор , нацпроекты

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